Moro soll bleiben – Bologna feilscht um Ablöse

Der FC Bologna will Nikola Moro gerne über das Saisonende hinaus in den eigenen Reihen halten. Nach FT-Informationen versuchen die Italiener den Kaufpreis des 25-jährigen Kroaten aber noch zu drücken. In der Leihvereinbarung mit Dinamo Moskau wurde ursprünglich eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro vereinbart.

Seit seiner Ankunft bei Bologna pendelt Moro zwischen Einwechslungen und Startelfeinsätzen. Insgesamt kam der Nationalspieler in der Serie A und der Coppa Italia 26 Mal für die Rossoblu zum Einsatz. Dabei gelangen dem Sechser vier Torvorlagen und sogar ein eigener Treffer.

