Offiziell

Fenerbahce gibt Henrique wieder ab

Abwehrspieler Gustavo Henrique verlässt Fenerbahce nach seiner Festverpflichtung wieder. Wie der Istanbuler Klub bekanntgibt, wechselt der 30-jährige Brasilianer zu Real Valladolid nach Spanien. Fener hatte Henrique nach vorheriger Leihe diesen Sommer für 1,4 Millionen Euro unter Vertrag genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Fenerbahçe SK
Bilgilendirme

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki…
Bei Twitter ansehen
veröffentlicht am Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen

Weitere Infos

Fenerbahce Fenerbahce
Valladolid Real Valladolid
Gustavo Henrique Gustavo Henrique
Unter der Anzeige geht's weiter

Nachrichten

Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen