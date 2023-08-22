Fenerbahce gibt Henrique wieder ab
Abwehrspieler Gustavo Henrique verlässt Fenerbahce nach seiner Festverpflichtung wieder. Wie der Istanbuler Klub bekanntgibt, wechselt der 30-jährige Brasilianer zu Real Valladolid nach Spanien. Fener hatte Henrique nach vorheriger Leihe diesen Sommer für 1,4 Millionen Euro unter Vertrag genommen.
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Fenerbahçe SK @Fenerbahce – 11:30
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2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki…
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki…
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