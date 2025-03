„Vorbild“ Goretzka: Geht die Tür wieder auf?

Die Vorzeichen vor dieser Saison waren für Leon Goretzka äußerst schwierig. Der Verein hatte ihm mitgeteilt, dass er unter Vincent Kompany wohl keine große Rolle spielen wird und sich nach einer neuen Herausforderung umschauen kann. Goretzka beklagte sich nicht, ging aber auch nicht und wartete geduldig auf seine Chance.

Und diese kam, weil Aleksandar Pavlovic ausfiel und auch João Palhinha immer wieder zurückgeworfen wurde. So kann Goretzka schon jetzt auf 29 Pflichtspieleinsätze zurückblicken, zuletzt überzeugte er einmal mehr beim 3:0 in der Champions League gegen Bayer Leverkusen. „Hut ab vor seinen Leistungen und wie er mit der Situation umgegangen ist. Das sagt viel über seinen Charakter aus. Er hat sich dafür belohnt und gute Spiele gemacht“, stellte deshalb auch Sportdirektor Christoph Freund auf der Presskonferenz vor der morgigen (15:30 Uhr) Partie gegen den VfL Bochum fest.

Freund: „Er ist ein Vorbild“

„Das zeigt, wie schnelllebig das Geschäft ist. Er ist ein Vorbild für viele Fußballer. Wir sind froh, dass wir ihn aktuell haben“, so Freund weiter. So froh, dass Goretzka, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt und spätestens im Sommer eigentlich abgegeben werden soll, doch noch eine Chance an der Säbener Straße hat? „Er hat seine Chance genutzt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt“, ließ sich der Sportdirektor nicht in die Karten schauen.

Nach endgültig beschlossenem Abschied hört sich das nicht an, die Tür könnte also wieder einen Spalt aufgehen. Zumal Palhinha seit seinem Transfer weiterhin keine Verstärkung und Geld für teure Neuzugänge eigentlich nicht vorhanden ist. Die Personalie Goretzka könnte in den kommenden Wochen – unabhängig davon, ob Joshua Kimmich bleibt oder geht – wieder spannend werden.