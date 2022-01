VfB: Mislintat rechnet mit Abgängen

Beim VfB Stuttgart könnte es in absehbarer Zeit den einen oder anderen Abgang zu vermelden geben. Sportdirektor Sven Mislintat sagt: „Es ist sicherlich so, dass es drei, vier Spieler gibt, die sich in Gesprächen befinden.“ Es sei gut möglich, „dass der eine oder andere rausgeht auf Leihe oder auch permanent.“

Lilian Egloff, Enzo Millot und Ahamada sollen derweil „mit Sicherheit hier bleiben“, so Mislintat, der auf der Zugangsseite aus finanziellen Gründen wenig Bewegung erwartet. Ohnehin habe der zuletzt verletzungsgeplagte VfB „jede Woche gefühlte Neuzugänge dabei. Nächste Woche sollte dann auch Silas dazustoßen. Das sind Neuzugänge genug.“