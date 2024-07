Neuer Mittelfeldspieler für Hürzeler: Wieffer vor Unterschrift

Der vielumworbene Mats Wieffer hat sich offenbar für einen neuen Klub entschieden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Niederländer sich zeitnah Brighton & Hove Albion anschließen. Die Seagulls überweisen demzufolge umgerechnet 30 Millionen Euro plus mögliche Boni an Feyenoord Rotterdam. Der 24-Jährige wird am morgigen Freitag die letzten Vertragsdetails vor Ort klären. Dem Vernehmen nach waren einige Klubs aus der Premier League sowie der FC Barcelona und Atlético Madrid an Wieffer interessiert.

Wieffer ist neunfacher niederländischer Nationalspieler und stammt aus der Jugend von Twente Enschede. Über Excelsior Rotterdam war der Rechtsfuß 2022 zu Feyenoord gekommen. Dort entwickelte sich Wieffer schnell zum Stammspieler und gewann mit dem Klub 2023 die niederländische Meisterschaft. In Brighton wird er auf den neuen Trainer Fabian Hürzeler treffen, den es vom FC St. Pauli nach England gezogen hat.