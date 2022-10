Ducksch fliegt aus Werder-Kader

Werder Bremen hat Marvin Ducksch für das DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn (Mittwoch, 18 Uhr) aus dem Kader gestrichen. Der Bundesligist gibt disziplinarische Gründe an. Am Sonntag habe der 28-jährige Stürmer „den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen“ verpasst und nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teilgenommen.

Werder-Trainer Ole Werner sagt: „Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten. Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt und Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten.“

Beim Ligaspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) wird Ducksch dem Vernehmen nach wieder im Aufgebot der Bremer stehen. Der Angreifer kommt in dieser Saison auf acht Scorerpunkte (zwei Tore, sechs Assists) in elf Pflichtspielen.