Eintracht: Einigung im Debast-Poker

Eintracht Frankfurt ist im Werben um Zeno Debast offenbar ein erster Durchbruch gelungen. ‚Sport1‘ zufolge sind sich die Hessen mit dem 19-jährigen Innenverteidiger „grundsätzlich“ über eine Zusammenarbeit einig.

Der belgische Nationalspieler gilt als Wunschlösung von Sportvorstand Markus Krösche und seinem Team für die Abwehr. Bereits im vergangenen Sommer versuchte die SGE, den Profi vom RSC Anderlecht unter Vertrag zu nehmen.

Ein Transfer scheiterte an den Ablöseforderungen von Anderlecht, das 15 Millionen Euro forderte. Da der Bundesligist am Deadline Day bis zu 95 Millionen Euro durch den Verkauf von Randal Kolo Muani an Paris St. Germain eingenommen hat, ist im Winter ausreichend Budget vorhanden, um den talentierten Rechtsfuß in die Bundesliga zu lotsen.