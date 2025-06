Klub steht fest: Tresoldi vor Wechsel

Nicolò Tresoldi steht vor dem Abschied von Hannover 96. Wie ‚Sky‘ berichtet, schließt sich der Angreifer dem belgischen Vertreter FC Brügge an. Rund sieben bis acht Millionen Euro überweist der Klub, der sich noch für die Champions League qualifizieren kann, nach Niedersachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Wochenende soll Tresoldi den Medizincheck bei Brügge absolvieren und im Anschluss einen bis 2029 datierten Vertrag unterzeichnen. Danach steht die U21-Europameisterschaft an für den Rechtsfuß, der in der abgelaufenen Saison sieben Ligatreffer beisteuerte.