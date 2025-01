Toppmöller bezieht Stellung zu Marmoush-Gerüchten

Dino Toppmöller hat sich zu den Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City geäußert. Wie der Eintracht-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen St. Pauli am kommenden Samstag (15:30 Uhr) bekanntgab, sind die Skyblues noch nicht an die Hessen herangetreten: „Es gibt keinen Kontakt zwischen den Vereinen. Omar wird am Samstag in der Startelf stehen.“ Eine Wesensveränderung konnte der Übungsleiter beim Ägypter derweil noch nicht ausmachen: „Er hat viel Spaß mit den Jungs. Omar fühlt sich in der Gruppe sehr wohl. Es gab noch keine Anzeichen, dass er abgelenkt ist.“

In einer sowieso schon sehr stark spielenden Eintracht-Mannschaft sticht Omar Marmoush in der laufenden Saison noch einmal besonders heraus. Nach wettbewerbsübergreifend 24 Spielen stehen für den 25-Jährigen bereits 30 Torbeteiligungen zur Buche. Allen voran Manchester City will den Torjäger lieber früher als später ins Etihad locken, Marmoush selbst soll einem Wechsel offen gegenüberstehen.