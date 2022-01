HSV blitzt bei PSG ab

Der Hamburger SV hat sich einen Korb von Paris St. Germain eingefangen. Nach FT-Informationen wollte der Zweitligist Djeidi Gassama (18) vom französischen Hauptstadtklub mit einer integrierten Kaufoption ausleihen. Neben den Hanseaten bemühten sich auch die Wolverhampton Wanderers und der FC Basel um den Linksaußen. Alle genannten Klubs hatten schon Kontakt zur Spielerseite aufgenommen.

Aber: PSG ließ die Interessenten abblitzen. In Paris steht Gassama noch bis 2023 unter Vertrag. Für die Jugendabteilung von PSG weist Gassama regelmäßig seine Torjägerqualitäten nach. In der Youth League stehen für den Angreifer in sechs Spielen fünf Tore und zwei Torvorlagen zu Buche. Dabei war der Rechtsfuß auch gegen RB Leipzig zweimal erfolgreich.