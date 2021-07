PSG: Kimpembe hinterfragt seine Zukunft

Presnel Kimpembe könnte vor einem entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere stehen. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, stellt der Franzose nach der Verpflichtung von Sergio Ramos seine Zukunft bei Paris St. Germain in Frage. Erst im vergangenen Sommer hatte der Innenverteidiger seinen Vertrag in der französischen Hauptstadt bis 2024 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Fall, dass der Vize-Kapitän in Paris tatsächlich von Bord gehen sollte, bringt die französische Tageszeitung den FC Chelsea als Abnehmer ins Spiel. Die Blues gelten bereits seit längerer Zeit als Interessent an dem 25-Jährigen, der in London mit Thiago Silva (36) und Trainer Thomas Tuchel (47) auf zwei alte Bekannte treffen würde.