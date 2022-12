Wunderlich verlässt Kaiserslautern

Für Mike Wunderlich ist das Kapitel beim 1. FC Kaiserlautern vorzeitig beendet. Wie die Roten Teufel bekanntgeben, hat der 36-Jährige seinen bis Sommer 2023 datierten Vertrag aufgelöst. Für den gebürtigen Kölner geht es zurück zu seinem Ex-Verein Viktoria Köln in die dritte Liga. Bei Kaiserslautern zählte Wunderlich zum erweiterten Stammpersonal in dieser Saison. In 15 Einsätzen verbuchte er fünf Scorerpunkte und war auch in der Vorsaison maßgeblich am Aufstieg in die zweite Liga beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mike Wunderlich ist auf uns zugekommen und hat um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Dem haben wir schweren Herzens zugestimmt. Mike hinterlässt eine große Lücke bei uns, auf und neben dem Platz. Wir hätten ihn als Spieler, aber auch als Persönlichkeit gerne gehalten, aber wir respektieren seinen Wunsch. […] Für seine weitere Karriere und für seine Familie wünschen wir Mike alles Gute“, sagt Sportchef Thomas Hengen.

Lese-Tipp

HSV: Boldt-Verlängerung fast fix