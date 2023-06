Mateta will zurück in die Bundesliga

Jean-Philippe Mateta strebt eine Rückkehr in die Bundesliga an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den Mittelstürmer zurück nach Deutschland, da er mit seinen Einsatzzeiten bei Crystal Palace unzufrieden ist. Das Interesse von Galatasaray und dem FC Everton lasse ihn bislang kalt.

Mateta spielte zwischen 2018 und Januar 2021 für Mainz 05, erzielte in 67 Bundesliga-Spielen 24 Tore. Anschließend ging es für insgesamt 14,5 Millionen Euro auf die Insel. In der abgelaufenen Saison kam der 25-jährige Franzose zwar 29 Mal in der Premier League zum Einsatz, spielte dabei aber nur sechsmal von Anfang an.

