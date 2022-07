Ten Hag packt die Abrissbirne aus | Barça will „Tore im Überfluss“

Ten Hag stellt Manchester Kopf

Neu-Coach Erik ten Hag krempelt Manchester United im Moment komplett um, damit in Zukunft wieder erfolgreichere Zeiten anstehen. Der ‚Daily Mirror‘ berichtet über „fünf Dinge, die wir über ten Hag gelernt haben.“ „Der Fußball steht immer an erster Stelle“ sei eine der wichtigsten Botschaften des niederländischen Trainers. Aus diesem Grund waren Pressetermine oder kommerzielle Veranstaltungen bei der Vorbereitung zweitrangig, sogar ein Besuch der Spieler am Set der Fernsehserie „Neighbours“. „Die Disziplin ist wieder hergestellt“, nennt die Zeitschrift als zweiten wichtigen Baustein. Die Red Devils sollen wieder eine Einheit werden und auch außerhalb des Platzes ein funktionierendes Gebilde ergeben. Ten Hag „will proaktives Pressingspiel“ seiner Mannschaft sehen, was eine große Umstellung für viele Spieler bedeutet. Dass „Martial und Sancho wieder im Aufwind“ sind, spielt als vierter Punkt der Liste auch in die Karten des Coaches. Beim fünften und letzten Thema handelt es sich natürlich um die Personalie Cristiano Ronaldo (37/Stürmer). Am Old Trafford fragt man sich mittlerweile schon „Cristiano wer?“. CR7 stehe nicht zum Verkauf und hat wohl auch keinen Stammplatz garantiert. Sollte er am Ende doch bleiben müssen, könnte es schwierig für ihn werden, sich wieder in die Mannschaft zu integrieren.

Euphorie-Bremse Pogba

„Pogba ist kaputt“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und lässt damit den gestrigen Optimismus um eine schnelle Rückkehr des verletzten Superstars bei Juventus Turin im Keim ersticken. „Mir geht es gut“, hatte Paul Pogba erst vor kurzem via Social Media verlauten lassen, doch nun stellte sich heraus, dass sich der Mittelfeldregisseur am rechten Außenminiskus verletzt hat. Wie lange der Franzose ausfallen wird, ist noch nicht klar, aber die ‚Gazzetta dello‘ Sport ist sich sicher, dass es einen „Pogba Stop“ geben wird. Jedenfalls würde ein langes Fehlen des 29-Jährigen die neuentstandene Euphorie bei der Alten Dame vermutlich stark dämpfen.

Barças Offensiv-Magie

Dagegen macht sich laut der ‚Sport‘ beim FC Barcelona „Enthusiasmus“ breit, denn die spanische Zeitschrift weiß, dass „Tore im Überfluss“ für Freude bei den katalanischen Fans sorgen. In der vergangenen Spielzeit verbuchte Barça mit 68 Treffern die schlechteste Torquote seit 18 Saisons. Trainer Xavi will dies wieder ändern und forderte den Vorstand auf, vorrangig neue Offensivkräfte zu holen. Des Trainers Wunsch war den Verantwortlichen Befehl, sowohl Robert Lewandowski (33) als auch Raphinha (25) tragen nun blaugrana. In Barcelona hofft man nun also wieder auf spektakulären Fußball. Jedenfalls scheinen die vielen Tore in der Vorbereitung ein gutes Zeichen zu sein.