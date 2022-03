„Blaue Tragödie“: Pressestimmen zum Aus der Italiener

Das frühzeitige Aus der Squadra Azzurra in den Playoffs der WM-Qualifikation schockte am gestrigen Donnerstagabend die italienische Nation. Ausgerechnet gegen Underdog Nordmazedonien (0:1) biss sich der amtierende Europameister die Zähne in der Offensive aus und musste dann in der Nachspielzeit den Lucky Punch einzustecken.

Für ‚Sky Italia‘ war es die „Albtraumhafte Nacht von Barbera“ als sich die Italiener ihren spielerisch unterlegenen Gegnern in Palermo geschlagen geben mussten. Mit „einem nervösen Trainer, einem irritierten Immobile und einem überraschten Donnarumma im Tor“ macht der ‚Corriere della Serra‘ auch schon die Schuldigen für die Niederlage aus, um ein klares Fazit hinten anzustellen: „Es war die Hölle“.

Die Titelseite der ‚Tuttosport‘ zeigt deutlich, wie verzweifelt die Italiener sind. Dort heißt es schlicht und ergreifend: „Nooooooooo“. Den Blick nach vorne richtet die ‚Gazzetta dello Sport‘ und fordert einen Umbruch: „Noch ein Nulljahr. Mit oder ohne Mancini muss es eine Veränderung geben“. Ob Roberto Mancini die Chance bekommt, seinen guten Ruf mit Italien wieder herzustellen, muss sich noch klären.

„Helden aus Palermo“

Die ‚Nova Makedonija‘ war am Morgen voll des Lobes für die „Helden aus Palermo“ und bedankte sich beim Siegtorschützen Aleksandar Trajkovski mit der Schlagezeile: „Trajkovski besiegte den Europameister und führte Mazedonien ins Finale der Playoffs“.

In Spanien titelt die ‚as‘ auf Italienisch: „Blaue Tragödie“. Die ‚Marca‘ hat den Rechenschieber hervorgeholt und stellt fest: „Acht Jahre ohne Weltmeisterschaft“. „Italien in der Wüste verloren“, schreibt die ‚L’Èquipe‘ auf der Titelseite und bezieht sich damit auf das verpasste Turnier im Wüstenstaat Katar. In Englands ‚Daily Mail‘ ist die Rede von einer „Demütigung für Italien“.

Auch für ‚De Telegraaf‘ ist das Fernbleiben der Italiener bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft ein Schock. „Drama für Italien: Europameister fehlt erneut bei WM“, schreiben die Niederländer. Italiens Nachbarn aus der Schweiz gehen ebenfalls hart mit den Verlierern des Playoff-Halbfinals ins Gericht. Der ‚Blick‘ schreibt: „Berardi, Jorginho, Immobile und Verratti und wie sie alle heißen. Alle scheitern sie mit ihren Versuchen vor dem gegnerischen Tor.“ Mamma mia, daran werden die Italiener noch einige Zeit zu knabbern haben.