Nach Doppelpack: Moukoko plötzlich Nizzas schlechtester Mann

Eine Weile musste Youssoufa Moukoko warten, ehe er nach einer Partie ohne Einsatz und einer Einwechselung (21 Minuten) erstmals von Beginn an für den OGC Nizza ran durfte. Am vergangenen Freitag war es dann so weit. Beim 8:0-Schützenfest gegen die AS St. Étienne spielte Moukoko 62 Minuten, erzielte zwei Treffer und gab eine Vorlage.

Perfekter Start also in der Ligue 1? Durchaus, doch weiter ging es dann am gestrigen Donnerstagabend in der Europa League. Beim 1:1 gegen Real Sociedad durfte Moukoko erneut starten. Doch diesmal blieb er als Mittelstürmer im 3-4-3-System ziemlich wirkungslos.

Die französische Sporttageszeitung ‚L’Équipe‘ bewertete Moukoko in ihrer Einzelkritik mit nur drei von möglichen zehn Punkten. Die schlechteste Note aller Nizza-Spieler. Das Urteil: Keine echte Bindung zum Spiel und schwacher Umgang mit potenziell großen Chancen. Da ist also noch eine Menge Luft nach oben. Nächste Gelegenheit für Moukoko: Das Spiel beim RC Lens am Samstag (17:30 Uhr).