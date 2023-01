Eintracht-Oldie Hasebe: „Verein will mit mir weitermachen“

Eintracht Frankfurt will Abwehr-Routinier Makoto Hasebe noch ein weiteres Jahr halten. Wie der 38-Jährige im Rahmen des Trainingslagers der Hessen in Dubai verriet, würde man ihn auch in der nächsten Saison gerne im Kader haben. „Der Verein hat mir signalisiert, dass er mit mir weitermachen möchte. Das macht mich natürlich stolz“, zitiert Christopher Michel von ‚Sport1‘ den Japaner.

Auch von seiner Seite aus spräche nichts dagegen, so Hasebe. „Wenn ich mich gut fühle, mache ich weiter“, fügt der Bundesliga-Oldie an. Laut dem ‚kicker‘ sagte er zudem: „Sollte ich mich nicht mehr gut fühlen, höre ich auf. Ich entscheide im März.“ Die kommenden Wochen dürften also mehr Klarheit über seine Zukunft bringen. Doch auch so wird Hasebe den Adlern erhalten bleiben, beide Parteien vereinbarten bereits einen Anschlussvertrag für eine Trainerfunktion.

