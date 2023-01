Januzaj vor Wechsel nach Valencia

Adnan Januzaj schließt sich offenbar schon bald einem neuen Klub an. Der belgische Mittelfeldspieler steht nach Angaben der ‚Marca‘ vor einem Leihwechsel vom FC Sevilla zum FC Valencia. Die spanische Tageszeitung nimmt an, Januzaj reise in Kürze nach Valencia, um dort auf grünes Licht seines derzeitigen Arbeitgebers zu warten und den Deal endgültig einzutüten. Aktuell verhandeln die Klubs noch über die Anteile der Gehaltsübernahme, heißt es.

In Sevilla wurde Januzaj bislang nicht glücklich. Erst im vergangenen Sommer wechselte der 27-Jährige von Real Sociedad nach Andalusien. An seine erfolgreiche Zeit in San Sebastian konnte Januzaj aber nicht anknüpfen. Für den ehemaligen BVB-Profi stehen in der Hinrunde lediglich sechs Pflichtspieleinsätze zu Buche. Keiner davon über mehr als 45 Minuten.

