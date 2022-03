VfB: Keinen Druck für Kalajdzic

Beim VfB Stuttgart versucht man, der Personalie Sasa Kalajdzic ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen. „Wir sind ganz entspannt, er ist ganz entspannt“, versichert Sportchef Sven Mislintat gegenüber dem ‚kicker‘. Kalajdzic habe „noch Vertrag und offen gesagt, dass er erst mal gesund werden und auf den Platz zurückkehren möchte, bevor wir es konkretisieren.“

Der Vertrag des 24-jährigen Angreifers läuft 2023 aus, insofern besteht aus Vereinssicht Handlungsbedarf, will man keinen ablösefreien Abgang im Anschluss an die kommende Saison riskieren. Einem vorangegangenen Bericht des ‚kicker‘ zufolge stehen „die Zeichen auf Abschied“. Tottenham Hotspur, die AS Rom und West Ham United bekunden Interesse, auch bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern soll der Name Kalajdzic schon gefallen sein.