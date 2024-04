Darmstadt verlängert mit Brunst

Torhüter Alexander Brunst bleibt beim SV Darmstadt 98. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 28-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert. Die Nummer zwei der Lilien kam in dieser Saison beim 1:1 gegen den SC Freiburg am zwölften Spieltag zum Einsatz. Brunst spielt seit 2022 am Böllenfalltor und ist der verlässliche Backup für Kapitän Marcel Schuhen (31).

Torwarttrainer Dimo Wache bezeichnet Brunst als „sehr wichtigen Bestandteil unserer Torhüter-Gruppe“. Brunst selbst sagt: „Ich spüre vom Klub und den Fans eine große Wertschätzung und identifiziere mich komplett mit den Lilien und ihrem Weg. Deswegen fiel mir die Entscheidung zur Verlängerung nicht sehr schwer. Ich habe extrem Bock auf die nächsten drei Jahre in Darmstadt.“