Leipzig: Kampl denkt an Vertragsverlängerung

Kevin Kampl fühlt sich bei RB Leipzig wohl und stellt eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers ist Aussicht. „Eine Verlängerung kann ich mir gut vorstellen. Früher habe ich meine Vereine spätestens nach zwei Saisons gewechselt, in Leipzig bin ich nun schon seit viereinhalb Jahren“, erklärt der 31-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Diese Tatsache sei ein Zeichen, wie eng der Mittelfeldmann mit „dem Klub und der Stadt verbunden“ ist. Der aktuelle Kontrakt des Slowenen endet im Sommer 2023.

Kampl ergänzt hinsichtlich seiner Zukunftsplanung: „Vor ein paar Jahren wollte ich zum Karriereende ein Abenteuer, zum Beispiel in den USA. Mittlerweile sage ich: Noch ein paar Jahre Leipzig würde ich dem Abenteuer vorziehen.“ Im Anschluss an seine aktive Laufbahn peilt der Rechtsfuß eine weitere Anstellung bei den Sachsen in anderer Funktion an und nimmt dabei einen Trainerposten ins Visier. „Klar ist: Ich möchte nach der Karriere bei RB bleiben“, so Kampl.