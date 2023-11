Neuer Klub für Luiz Gustavo in Sicht

Luiz Gustavo wird seinen Karriereabend womöglich in der brasilianischen Heimat bestreiten. Wie ‚UOL‘ berichtet, laufen mit dem FC São Paulo aussichtsreiche Gespräche über eine Zusammenarbeit.

Gustavo spielte in Deutschland für die TSG Hoffenheim, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg, ehe er nach Stationen in Frankreich und der Türkei zuletzt für Al Nassr in Saudi-Arabien auflief. Aktuell ist der mittlerweile 36-jährige Sechser vereinslos.