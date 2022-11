Nach Hernández-Schock: Der Bayern-Plan

Die französische Nationalmannschaft kann im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft in Katar nicht mehr auf Lucas Hernández zählen. Der robuste Verteidiger erlitt schon nach wenigen Minuten in der Partie gegen Australien (4:1) einen Kreuzbandriss und wird damit monatelang pausieren müssen. Das trifft natürlich auch den FC Bayern sehr hart.

Gegenüber dem ‚kicker‘ stellt Hasan Salihamidzic jedoch klar, dass man auf dem Transfermarkt nicht auf den Ausfall des 26-Jährigen reagieren will: „Wir werden im Winter nichts machen.“ Hernández werde in Kürze „aus Doha abreisen“ und an der Säbener Straße dann „alle Unterstützung, die möglich ist“ erhalten, so der Sportvorstand.

Das bedeutet, die Bayern müssen mit weniger Personal auf Topniveau in die wichtige Saisonphase starten. Schon im Februar steht das Champions League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain auf dem Programm. Neben Starstürmer Sadio Mané (30) fällt mit Hernández der zweite Topspieler der Bayern langfristig aus.