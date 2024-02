Bayern-Flirt Clauss sagte Deadline-Day-Transfer ab

Jonathan Clauss ließ am Deadline Day die Möglichkeit verstreichen, Olympique Marseille zu verlassen. Wie das französische ‚Téléfoot‘ berichtet, bemühte sich der FC Villarreal um die Dienste des Rechtsverteidigers. Der 31-Jährige lehnte einen Transfer zum Gelben U-Boot aber ab.

Der zehnfache Nationalspieler war im abgelaufenen Transferfenster auch beim FC Bayern in der Verlosung, der sich nach einem neuen Rechtsverteidiger umschaute. Es wäre Clauss‘ drittes Engagement in Deutschland gewesen. Zwischen 2013 und 2015 war er für den unterklassigen SV Linx aktiv, zwischen 2018 und 2020 für Arminia Bielefeld. Danach nahm die Karriere des Spätzünders schnell an Fahrt auf.