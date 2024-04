BVB: Terzic gibt Personal-Update

Sébastien Haller wird Borussia Dortmund in den nächsten Wochen fehlen. „Er hat sich leider wieder am Sprunggelenk verletzt. Das Narbengewebe ist beschädigt worden. Er wird eine Woche komplett Ruhe bekommen und am Samstag wird es noch einmal eine neue Diagnose geben, um die Ausfallzeit genau zu bestimmen“, so Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr), „aber wir gehen davon aus, dass er in den nächsten zwei bis drei Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.“

Positiv für den BVB: Anders als zunächst befürchtet ist ein vorzeitiges Saison-Aus offenbar nicht in Stein gemeißelt. Auch bei den für das Atlético-Spiel fraglichen Jamie Bynoe-Gittens und Jadon Sancho gibt es gute Nachrichten: „Jamie fühlt sich schon deutlich besser. Wir hoffen, dass er gleich das Training mit uns voll absolvieren wird. Jadon ist wieder gesund. Er konnte schon gestern trainieren und kehrt in den Kader zurück.“