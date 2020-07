VfB bastelt an drei Leihen

Der VfB Stuttgart will drei seiner Youngsters Spielpraxis verschaffen. Innenverteidiger Luca Mack (20), Mittelfeldspieler Nikolas Nartey (20) und Offensivmann David Kopacz (21) sollen allesamt verliehen werden, berichtet die ‚Bild‘. Wobei im Fall Nartey angedacht sei, dass er die Vorbereitung mit den Profis bestreitet.

Mack brachte es in der abgelaufenen Spielzeit auf acht Einsatzminuten bei den Profis. Für ihn dürfte es ebenso zu einem unterklassigen Team gehen wie für Nartey, der zuletzt an Hansa Rostock verliehen war und sich nun in der zweiten Liga versuchen soll. Kopacz seinerseits ist noch bis zum Ende der polnischen Saison an Górnnik Zabrze ausgeliehen. Ende Juli kehrt er wieder zurück und wird dann erneut die Koffer packen.