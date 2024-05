Barça: Fort vor Vertragsverlängerung

Héctor Fort (17) vom FC Barcelona steht vor einer Vertragsverlängerung bis 2029. Die spanische Sportzeitung ‚Sport‘ berichtet, dass in den kommenden Tagen Vollzug vermeldet werden soll. Das Gehalt des talentierten Außenverteidigers werde deutlich erhöht und die Ausstiegsklausel von bisher sechs Millionen Euro ebenfalls angehoben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Forts aktueller Vertrag läuft nur noch bis 2025. In dieser Saison lief er bereits in neun Pflichtspielen für die Profis auf, dabei gelangen ihm drei Vorlagen. In der kommenden Saison könnte das Duell auf der linken Seite mit Alejandro Balde (20), einem weiteren Spieler aus La Masia, an Fahrt aufnehmen.