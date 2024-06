VfB: Milosevic kehrt vorerst nicht zurück

Jovan Milosevic (18) wird offenbar auch in der kommenden Spielzeit für den FC St. Gallen auflaufen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der VfB Stuttgart die bislang halbjährige Leihe bis zum kommenden Jahr verlängern. Milosevic ist seit Mitte Februar für die Eidgenossen am Ball und war in elf Pflichtspielen an vier Treffern direkt beteiligt.

Mit Fabian Rieder (22) hat der VfB seinerseits bereits Verstärkung von Stade Rennes ausgeliehen. Laut dem Fachmagazin beläuft sich die Leihgebühr auf 800.000 Euro. Für Frans Krätzig (21), dessen Leihe unmittelbar bevorsteht, überweisen die Schwaben 600.000 Euro nach München. Die Kaufoption beim Bayern-Talent verortet der ‚kicker‘ in den „mittleren siebenstelligen Bereich“.