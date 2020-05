United & Juve im Duell um Wolves-Topscorer Jiménez

Manchester United und Juventus Turin könnten sich einen Zweikampf auf dem Transfermarkt liefern. Nach Informationen der ‚Times‘ haben sich beide Topklubs bei den Wolverhampton Wanderers nach Raúl Jiménez (29) erkundigt. Gut möglich, dass sich die Sache zu einem Wettbieten entwickelt.

Die Wolves seien offen, ihren mexikanischen Topstar bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Wo dieses liegt, ist allerdings noch nicht absehbar. United und Juve wiederum hoffen, mit der Coronakrise im Rücken vergünstigte Konditionen aushandeln zu können.

Jiménez war im vergangenen Sommer von Benfica nach Wolverhampton gewechselt und kostete damals bereits 38 Millionen Euro Ablöse. Es folgten satte 32 Scorerpunkte in 44 Pflichtspielen – von einem Schnäppchen dürfte also selbst in diesen Zeiten nicht die Rede sein.