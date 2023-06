Leicester präsentiert neuen Cheftrainer

Leicester City stellt sich nach dem Abstieg aus der Premier League mit Enzo Maresca als neuen Cheftrainer auf. Wie der Meister von 2016 bekanntgibt, unterschreibt der 43-jährige Italiener einen Vertrag bis 2026. Maresca war bislang als Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City tätig. Leicester ist für Maresca die zweite Cheftrainerstation nach einer sechsmonatigen Amtszeit bei Parma Calcio im Jahr 2021. Damit folgt der Guardiola-Assistent auf Dean Smith, dessen Vertrag ausläuft.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Klubpräsident der Foxes, sagt: „Enzo bringt eine Kombination aus Persönlichkeit, Methode und Ehrgeiz mit, die sehr gut zu der von uns angestrebten fußballerischen Richtung passt. Seine Philosophie wurde im Laufe einer reichen und abwechslungsreichen Karriere entwickelt, zu der auch eine hervorragende Ausbildung als Trainer gehört. Sie passt zu der Vision, die wir für dieses nächste Kapitel in der Geschichte von Leicester City haben.“

We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊