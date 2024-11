Topklub ruft: Thiaw auf dem Sprung nach England?

Malick Thiaw könnte es im nächsten Sommer in die englische Premier League ziehen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 23-Jährige schon seit geraumer Zeit auf der Liste von Newcastle United, das für den kommenden Sommer auf der Suche nach einem Innenverteidiger ist.

Der Rechtsfuß war 2022 für rund neun Millionen Euro von seinem Jugendverein Schalke 04 zum AC Mailand gewechselt und schaffte es in Italien, sich auf europäischem Topniveau als Stammspieler zu etablieren. Zuletzt klopfte der 1,94-Hüne immer wieder an die Tür zur DFB-Auswahl an, wurde in diesem Kalenderjahr aber nicht für die Nationalmannschaft berufen. Seine einzigen drei Einsätze bestritt Thiaw 2023 – zweimal unter Hansi Flick, einmal bereits unter der Führung von Julian Nagelsmann.

Bedarf besteht bei den Magpies vor allem aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Sven Botman und Jamaal Lascelles, zudem soll die Innenverteidigung qualitativ verstärkt werden. Neben Thiaw, der noch bis 2027 an die Rossoneri gebunden ist, gehören auch der bereits im Sommer umworbene Marc Guéhi (24/ Crystal Palace) sowie Edmond Tapsoba (25/ Bayer Leverkusen) und António Silva (21/ Benfica Lissabon) zum Kreis der Kandidaten.