Werder-Talent vor Wechsel nach Österreich

Dikeni Salifou sitzt bei Werder Bremen auf gepackten Koffern. Wie die österreichische ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, steht der 21-jährige Mittelfeldspieler zwecks Spielpraxis vor einer Ausleihe zu Austria Klagenfurt in die österreichische Bundesliga.

Salifou kam vor zwei Jahren aus der Jugendmannschaft des FC Augsburg nach Bremen und durfte bereits seinen ersten Profieinsatz bei den Grün-Weißen feiern. In der vergangenen Saison war der togolesische Nationalspieler an die 2. Mannschaft von Juventus Turin verliehen und erzielte dort in 34 Einsätzen zwei Tore und leistete ebenso viele Vorlagen.