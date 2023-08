Medizincheck: Chelsea holt nächstes Brasilien-Talent

Mauricio Pochettino darf sich in Kürze auf das nächste hungrige Toptalent freuen. Wie ‚Globo‘ berichtet, befindet sich Deivid Washington bereits in London, um seinen Transfer vom FC Santos zum FC Chelsea zu finalisieren. Zwischen den Vereinen herrscht dem Bericht zufolge inzwischen auch auf dem Papier Einigkeit. Es sollen 15 Millionen Euro Ablöse fließen, die Summe kann durch etwaige Boni um weitere fünf Millionen Euro steigen.

Da sich der 18-jährige Mittelstürmer bereits vor Ort aufhält, steht in Kürze wohl der obligatorische Medizincheck und die anschließende Vertragsunterzeichnung an. Verabschiedet hat sich Deivid schon in einem emotionalen Statement über Social Media von den Fans. Für seinen Ausbildungsklub lief der Youngster lediglich in 22 Pflichtspielen auf. Zuletzt gab es auch Gerüchte um Interesse von der AS Monaco und von Borussia Dortmund.