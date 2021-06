Italiens Traum lebt | „Belgier zum Abendessen“

Italien darf weiter träumen

Österreich lieferte Italien im gestrigen Achtelfinale einen harten Kampf und musste sich erst nach Verlängerung geschlagen geben. Dank der Treffer von Federico Chiesa und Matteo Pessina behielt die Squadra Azzurra im Nachbarschaftsduell die Oberhand und wahrt damit den Traum vom zweiten EM-Titel. „Weckt uns nicht auf“, fordert die heimische ‚Corriere dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Ganz anders dagegen die Gemütslage in der Alpenrepublik. Die österreichische ‚Kronen Zeitung‘ titelt: „Soooo bitter!“ Schließlich wägte sich das Team von Franco Foda durch das vermeintliche Tor von Marko Arnautovic 20 Minuten vor dem Ende sogar auf der Siegerstraße. Am Ende muss Österreich mit erhobenem Haupt die Heimreise antreten. Für die Italiener geht die EM dagegen weiter.

Top-Duell in Sevilla

Im Viertelfinale wartet auf das Team von Roberto Mancini nun der Sieger aus der Partie zwischen Belgien und Portugal, die sich heute ab 21 Uhr in Sevilla gegenüberstehen. Dabei geht es für die Portugiesen um nichts weniger, als die Chance auf die Titelverteidigung zu wahren. „Ein neuer Ehrgeiz“ lautet der heutige Titel der ‚Record‘. Währenddessen blickt die ‚A Bola‘ mit einer ordentlichen Portion Zuversicht auf das Duell. „Belgier zum Abendessen“, ist dort zu lesen.

Barcelona und die ewige Transfer-Saga

In Spanien ist dagegen mal wieder die Transferpolitik des FC Barcelona das dominierende Thema in der Presse. „Druck auf Umtiti“, schreibt die ‚Sport‘, die neben dem französischen Innenverteidiger mit Junior Firpo und Martin Braithwaite zwei weitere Verkaufskandidaten der Katalanen nennt. Laut der ‚L'Esportiu‘ ist auch Jordi Alba ein Anwärter auf einen Abschied aus Barcelona. Demnach hoffe man beim 26-fachen spanischen Meister heimlich, dass Inter Mailand an den Linksverteidiger herantritt. „Doppelter Wert“, fasst es die genannte lokale Tageszeitung treffend zusammen. Mit José Gayà hat Barça demnach bereits einen passenden Nachfolger ausgemacht und wie die ‚Mundo Deportivo‘ heute Morgen berichtet, strebt der Klub dafür ein Tauschgeschäft mit Braithwaite oder Carles Aleñá an.