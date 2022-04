Lewandowski: Barças Startgebot

Die Gerüchte um einen Wechsel von Robert Lewandowski in diesem Sommer werden immer konkreter. Am gestrigen Mittwochabend soll sich Berater Pini Zahavi mit Vertretern des FC Barcelona getroffen haben, um über einen möglichen Wechsel seines Klienten zum katalanischen Topklub zu sprechen.

Zahavis Botschaft nach Informationen der Zeitung ‚Sport‘: Der FC Bayern schließe eine Trennung in diesem Sommer nicht mehr gänzlich aus. Einen Preis für ihren Torjäger sollen die Münchner aber noch nicht genannt haben. Bei Bayern hofft man noch auf eine Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrags.

Barça will konkret werden

Ob Lewandowski dazu bereit sein wird, ist aber fraglich. Klarheit könnte ein weiteres Gespräch bringen. Wie Fabrizio Romano berichtet, trifft sich Zahavi am heutigen Donnerstag mit den Bayern-Bossen.

Kommt es zu keiner Einigung, will Barça in jedem Fall seine Chance auf einen Transfer in diesem Sommer suchen. Laut der ‚Sport‘ planen die Blaugrana mit einem Startgebot in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro.

Der ‚kicker‘ hatte zuletzt eine „Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts“ als aussichtsreiche Grundlage für Gespräche genannt. Allzu weit scheinen die Vorstellungen also nicht auseinanderzuliegen.