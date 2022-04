Barça: Treffen mit Lewandowski-Berater Zahavi

Die Spekulationen über einen Wechsel von Robert Lewandowski (33) zum FC Barcelona bekommen neue Nahrung. Der Barça-nahe Journalist Gerard Romero berichtet von einem Treffen zwischen Blaugrana-Sportdirektor Mateu Alemany und Pini Zahavi, bekanntlich der Berater des Toptorjägers vom FC Bayern.

Das Treffen habe am Mittwochabend in einem Restaurant in Barcelona stattgefunden. Weitere Details nennt Romero nicht. In jedem Fall bietet die Zusammenkunft aus Münchner Sicht einigen Zündstoff. Sollte es bei dem Treffen tatsächlich um Lewandowski gegangen sein, wäre praktisch belegt, dass beide Seiten aktiv an einer Zusammenarbeit basteln.

Mit seiner Situation bei Bayern soll Zahavis polnischer Klient jedenfalls alles andere als zufrieden sein. Lewandowski, so meldeten Medienberichte zuletzt, vermisst die Wertschätzung beim deutschen Rekordmeister und liebäugelt mit einem Abschied. Vor allem die forsche Ansage von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass sein Stürmer ein Jahr vor Vertragsende unverkäuflich sei, soll Lewandowski gestört haben.