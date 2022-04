Medien: Lewandowski liebäugelt mit Bayern-Abschied

In die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski kommt neue Bewegung, noch in dieser Woche finden in München weitere Gespräche mit Berater Pini Zahavi statt. Nicht unbelastet gehen die Parteien in das Treffen.

Lewandowski ist von der Hinhalte-Taktik seines Vereins nicht begeistert, vermisst die Wertschätzung. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ kann sich der Torjäger einen Wechsel in diesem Sommer mittlerweile sogar gut vorstellen. Hasan Salihamidzics Ansage, Lewandowski sei ein Jahr vor Vertragsende unverkäuflich, habe weiteres Öl ins Feuer gegossen.

Wird man sich also in den Verhandlungen nicht einig, könnte Lewandowski auf einen Wechsel drängen. Im August 2023 wäre der Pole bereits 35 Jahre alt, die absoluten Topklubs werden dann wohl nicht mehr Schlange stehen. Aktuell halten sich vor allem die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona hartnäckig.