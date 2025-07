Klub-WM-Stürmer für die Wolves?

Die Wolverhampton Wanderers haben ihre Fühler in Richtung Brasilien ausgestreckt. Dort geriet Jhon Arias von Fluminense nach Informationen von ‚O Globo‘ auf den Radar des Premier League-Klubs. Neben den Engländern haben dem Bericht zufolge auch ein weiterer Verein aus Europa sowie ein Vertreter aus der Saudi Pro League Interesse am 27-jährigen Kolumbianer hinterlegt. Arias‘ Vertrag in Rio de Janeiro ist noch bis 2028 gültig.

Nach dem Ausscheiden von Fluminense gegen Chelsea (0:2) bei der Klub-WM am Dienstag wurde Arias nach seiner Zukunft befragt. Der Torjäger antwortete ehrlich: „Wie alle Spieler träume ich davon, in Europa zu spielen und die höchste Spielklasse zu erreichen. Aber bis zu meinem letzten Tag bei Fluminense werde ich kämpfen und den Verein und die Fans respektieren. Was Angebote angeht, entscheidet der Präsident. Man weiß nie, die Zukunft ist offen.“ Vielleicht kann sich der 29-fache Nationalspieler seinen Traum in diesem Sommer erfüllen.