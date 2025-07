Araújo will bei Barça bleiben

Ronald Araújo (26) hat keine Absichten, den FC Barcelona in diesem Sommer zu verlassen. Auf die Frage der ‚Sport‘, ob er in Barcelona bleiben wird, antwortete der Innenverteidiger: „Was mich betrifft, ja.“ Der Uruguayer wird in Barcelona immer wieder als Wechselkandidat gehandelt, ist allerdings noch bis 2031 vertraglich gebunden.

„Wir haben fünf Innenverteidiger und einer muss gehen, weil wir zu viele Spieler haben. Der Trainer muss Entscheidungen treffen“, stellte Sportdirektor Deco zuletzt klar. Pau Cubarsí (18) und Iñigo Martínez (34) waren zuletzt unter Hansi Flick weitestgehend gesetzt, bei Eric Garcia (24) soll sich der deutsche Cheftrainer zudem für eine Vertragverlängerung starkmachen. Bleiben noch Andreas Christensen (29) und eben Araújo.