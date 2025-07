BVB: Füllkrug ein Schnäppchen?

Borussia Dortmund hat Mittelstürmer Niclas Füllkrug im vergangenen Sommer unter Wert verkauft. Das behauptet zumindest Tim Steidten, der ehemalige Technische Direktor von West Ham United, im Gespräch mit ‚Sky‘: „Wir waren am Ende mit Dortmund bei einer Ablöse von 22 Millionen Euro und ich würde den Transfer jederzeit wieder so machen. Die Dortmunder sagten, er sei zu teuer gewesen – für mich war er noch zu günstig. Niklas war nicht nur der Spielertyp, den ich auf dem Platz gesucht habe, sondern auch jemand, der die Mannschaft abseits des Platzes führen kann. Ich hätte sogar noch mehr gezahlt, wenn es mein eigenes Geld gewesen wäre.“

Steidten, der den Premier League-Klub im Februar verlassen musste, war zum damaligen Zeitpunkt einer der Entscheider bei den Hammers. Füllkrug kam als gesetzte Nummer neun der Nationalelf mit großen Vorschusslorbeeren nach London, fiel allerdings in seiner Debütsaison zweimal monatelang aus und konnte bisher noch nicht beweisen, dass er seine Ablöse wert ist. In seiner ersten Spielzeit stand der Angreifer in 20 Pflichtspielen für West Ham auf dem Feld, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Vertraglich ist Füllkrug noch bis 2028 an den englischen Klub gebunden.