Einigung: Bayern-Talent Scholl in die 2. Bundesliga

Paul Scholl wird den FC Bayern verlassen und sich dem Karlsruher SC anschließen. ‚Sky‘ berichtet, dass der Sohn von Bayern-Legende Mehmet Scholl in den kommenden Tagen den Medizincheck bei den Badenern absolvieren wird. Die beiden Klubs haben bereits eine Einigung erzielt, Scholl wird per Leihe mit Kaufoption zum Zweitligisten wechseln.

Beim FCB steht der 18-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag und kommt vornehmlich in der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz. Der Innenverteidiger absolvierte dort in dieser Spielzeit 15 Partien in der Regionalliga Bayern.