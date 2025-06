Neuer Klub oder Karriereende: Müller bleibt gelassen

Wie lange tritt Thomas Müller noch als aktiver Profi gegen den Ball? Bei der Klub-WM mischt der 35-Jährige im Trikot des FC Bayern noch munter mit. In drei Spielen gelangen ihm zwei Treffer und zwei Vorlagen. Müller fühlt sich noch fit genug, wie er im Gespräch mit ‚DAZN‘ darlegt: „Grundsätzlich würde ich aufgrund meiner jetzigen körperlichen Verfassung schon gerne weiterspielen, weil dieses Fußballspiel einfach auch Spaß macht.“

Doch auf Biegen und Brechen weiterzumachen und dabei einen Pfad zu wählen, der ihm nicht liegt, will Müller nicht. „Vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf. Alles ist noch möglich, und ich mache mir da keinen Stress“, sagt der Weltmeister von 2014 gelassen. Grundsätzlich müsse das Gesamtpaket beim neuen Verein passen: „Ich würde gerne etwas Neues entdecken, weshalb entferntere oder exotischere Länder da einen Vorteil gegenüber der heimischen Liga haben.“

Nach 17 Jahren beim FC Bayern ist Müller mit 754 Einsätzen Rekordspieler des Klubs. Entsprechend will der 131-fache Nationalspieler noch ein letztes Abenteuer erleben. Wird es die MLS? Gleich mehrere US-Teams warben zuletzt um den Raumdeuter. „Also grundsätzlich würde ich mich nicht wehren, mit Messi zu spielen“, antwortete Müller auf die Frage nach einem möglichen Wechsel zum Klub aus Florida, „aber ich hab’ jetzt zu Miami keinen direkten Kontakt.“

Am 31. Juli läuft Müllers Vertrag bei den Bayern aus. Im Bestfall steht dann eine weitere Trophäe mit den Münchnern in der Vitrine. „Die Mannschaft ist sehr kompetitiv, wir haben genügend Spieler dabei, die wissen, worauf es ankommt“, sagt die Bayern-Legende weiter. Am Sonntag um 22 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auf Brasilien-Klub Flamengo.