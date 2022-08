BVB: Moukoko liegt unterschriftsreifer Vertrag vor

Youssoufa Moukoko könnte jederzeit bei Borussia Dortmund verlängern, so er denn will. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, liegt dem 17-Jährigen ein unterschriftsreifes Angebot vor. Der aktuelle Kontrakt läuft in elf Monaten aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Moukoko habe jedoch keine Eile, seine Unterschrift zu setzen. Zunächst wolle der Stürmer die Chancen auf Spielzeit unter Trainer Edin Terzic abwarten. Auch eine Leihe zu einem offensiv ausgerichteten Zweitligisten bringt die ‚WAZ‘ ins Spiel. Dafür müsste Moukoko aber zunächst verlängern.

Klar ist: Der BVB will nach dem Ausfall von Sébastien Haller noch einen weiteren Mittelstürmer und damit auch neue Konkurrenz für Moukoko holen. Beim Erstrundensieg im Pokal bei 1860 München (3:0) durfte der Linksfuß starten, blieb aber torlos.