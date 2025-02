HSV: Zweitligisten buhlen um Sillah

Omar Sillah wird den Hamburger SV im Sommer voraussichtlich verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die SV Elversberg und der 1. FC Nürnberg den Angreifer der Rothosen auf der Liste. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft Ende Juni aus, eine Verlängerung ist aktuell ausgeschlossen.

In Hamburg befand sich Sillah auf einem guten Weg, der Durchbruch zu den Profis blieb ihm aber bislang verwehrt. Im Sommer schnupperte er im Trainingslager rein, im Winter ersetzte er den verletzten Davie Selke bei den Profis. Dennoch bekommt der 1,92 Meter große Stürmer auch unter Merlin Polzin keine Chance in der ersten Mannschaft, bei der Zweitvertretung steht er in der Regionalliga Nord in dieser Saison schon bei 13 Treffern in 20 Spielen.