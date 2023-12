Bayern-Neuzugänge: Freund kündigt „geschickte Lösungen“ an

Der FC Bayern will auf dem Winter-Transfermarkt zur Tat schreiten und den Kader breiter aufstellen, das ist hinlänglich bekannt. Oben auf der Liste steht zum einen ein defensiver Mittelfeldspieler mit Abräumer-Qualitäten, die sogenannte Holding Six. Zudem soll in der Verteidigung nachgelegt werden, im Idealfall ein polyvalenter Spieler für innen und rechts, auch das ist verbrieft.

Sportdirektor Christoph Freund kündigte nun bei ‚Sport1‘ an: „Das wird sicher nicht langweilig werden. Es wird sicher einiges zu tun geben.“ Dem Kaderplaner ist bewusst: „Es ist eine spezielle Situation. Wir sind im Defensivbereich nominell nicht so groß aufgestellt.“

Auch weil hinzukomme, „dass Afrika- und Asien-Cup ist und zwei Spieler dort von uns dabei sein werden.“ Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (26/Marokko) und Innenverteidiger Min-jae Kim (27/Südkorea) werden zu Jahresbeginn nicht zur Verfügung stehen.

„Große Herausforderung“

Ein Kandidat, der beide Positionen abdecken kann, ist Ronald Araújo (24/FC Barcelona). Mit dem Uruguayer haben Freund und Trainer Thomas Tuchel am Freitag telefoniert – Araújo will laut der ‚Mundo Deportivo‘ aber frühestens im Sommer wechseln.

Freund weiß: „Im Winter ist es natürlich grundsätzlich nicht so leicht, große Transfers zu tätigen, die dem Verein auch langfristig helfen. Daher müssen wir einfach geschickte Lösungen finden für die nächsten Monate. Das ist eine große Herausforderung.“