FC Bayern: Erste Entscheidung im Araújo-Poker

Ronald Araújo gilt in der Defensive als Wunschspieler des FC Bayern. Am Freitag sollen Chefcoach Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund dem 24-Jährigen in einem Telefonat mitgeteilt haben, dass sie ihn unbedingt verpflichten wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Werben um den Innenverteidiger müssen die Münchner nun offenbar einen ersten Dämpfer verkraften. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat Araújo den Bayern für einen Wechsel in diesem Winter abgesagt – trotz eines lukrativeren Gehalts. Im Sommer könne ein Wechsel aber unter Umständen zum Thema werden.

Lese-Tipp

FC Bayern: Gnabry fällt aus

Dem Uruguayer sei „das Geld egal“, im Vordergrund stehe der sportliche Aspekt. Araújo wolle viele Titel gewinnen und sei sehr wettbewerbsorientiert. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ möchte der 16-fache Nationalspieler zunächst die Saison bei den Katalanen beenden, ehe er sich über einen Transfer Gedanken macht. Neben dem deutschen Rekordmeister soll auch Manchester United bereits bei Araújo vorstellig geworden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts der Abwerbeversuche verfalle Barça jedoch nicht in Panik. Die Verantwortlichen der Blaugrana halten es laut der Sportzeitung für normal, dass Araújo aufgrund seiner Qualität und seines Alters Angebote erhält.