BVB: Neuer Job für Schmelzer

Marcel Schmelzer wird bei Borussia Dortmund befördert. Wie der Klub mitteilt, übernimmt der langjährige BVB-Profi zur neuen Saison das Amt des Co-Trainers der U23, die zurzeit in der dritten Liga spielt, und bindet sich bis 2026. Aktuell ist er in gleicher Rolle für die BVB-U17 aktiv. Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, erklärt den ‚Ruhr Nachrichten‘: „In Marcel haben wir auf ein Dortmunder Urgestein zurückgegriffen, das seine Erfahrungen in die tägliche Arbeit mit einbringen soll.“

Schmelzer selbst erklärt in einer Pressemitteilung: „Mir war schon lange klar, dass ich den Schritt in den Erwachsenen-Fußball unbedingt gehen möchte. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, denn unsere U23 ist eine interessante Mannschaft mit vielen jungen Talenten.“ Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ musste sich der 36-Jährige gegen mehrere Kandidaten durchsetzen, um den Co-Trainer-Posten zu bekommen.