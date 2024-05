Mourinho positioniert sich für Bayern

José Mourinho schielt offenbar mit mehr als einem Auge auf das Traineramt beim FC Bayern. Informationen der ‚Bild‘ zufolge hat der Portugiese einige andere Anfragen abgelehnt, eine Unterschrift in München hingegen würde ihn reizen. Deutsch lernt der inzwischen 61-Jährige zudem seit einiger Zeit recht fleißig.

Die Begeisterung an der Säbener Straße hält sich bislang allerdings in Grenzen. Mit Skepsis blickt man auf den defensiven Spielstil des Routiniers, zudem ist The Special One als nicht gerade unkomplizierter Charakter bekannt.

FC Bayern: Nächster Trainer nicht zu haben

Das Problem: Viele Alternativen bleiben den Bayern auf ihrer Suche nicht mehr. Und konkret ist unmittelbar nach der Absage von Ralf Rangnick ohnehin keiner. Eine zeitnahe Verkündung des Nachfolgers von Thomas Tuchel, wie sie von Klub-Seite eigentlich angestrebt war, wird es somit nicht geben. Von dem Image-Schaden, der durch das unsägliche Hin und Her entstanden ist, mal ganz zu schweigen.