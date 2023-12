„Absolutes Wunschziel“: Tuchels Anruf bei Araújo

Der Wunsch des FC Bayern nach einem neuen Innenverteidiger gehobener Güteklasse ist mittlerweile verbrieft. Selbst während der Verletztenmisere in den zurückliegenden Wochen verzichteten die Münchner auf die Verpflichtung eines vertragslosen Profis. Der deutsche Rekordmeister will sich im Januar, wenn sich Min-jae Kim beim Asien-Cup befindet und sich die Personalsituation noch einmal verschärft, im obersten Regal bedienen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, bleibt Ronald Araújo „das absolute Wunschtransferziel“ der Bayern. Wie dringend der 24-Jährige an der Säbener Straße benötigt und geschätzt wird, teilten Trainer Thomas Tuchel sowie Sportchef Christoph Freund laut dem Bezahlsender Araújo in einem persönlichen Telefonat am gestrigen Freitag mit. Dem Uruguayer wurde demnach klar gemacht, dass sich die Bayern einen Transfer im Bestfall schon diesen Winter, spätestens im Sommer wünschen – „koste es, was es wolle“.

Die Erfolgsaussichten sind trotz der bemerkenswerten Bemühungen wohl dennoch gering. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, bleibt Araújo komplett auf Barcelona fokussiert. Auch bei Barça besitzt der Rechtsfuß oberste Priorität. Die Katalanen arbeiten derzeit daran, den bis 2026 gültigen Vertrag mit ihrem Leistungsträger zeitnah vorzeitig zu verlängern.