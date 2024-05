Heidenheim verpflichtet Honsak

Der 1. FC Heidenheim sichert sich die Dienste von Mathias Honsak (27). Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wechselt der 27-Jährige ablösefrei vom Absteiger SV Darmstadt 98 an die Brenz. „Mathias hat in den vergangenen Jahren immer wieder unser Interesse geweckt. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit einer Verpflichtung ab dem kommenden Sommer geklappt hat. Mit Mathias gewinnen wir einen erfahrenen Offensivspieler für uns, der das Potenzial und den Willen besitzt, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen“, zeigt sich FCH-Bereichsleiter Sport Robert Strauß glücklich.

Bei Heidenheim unterschreibt Honsak einen Vertrag bis 2027. Der Linksaußen freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr darauf, ab diesem Sommer für den FCH aufzulaufen und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Der FCH hat sich als Verein über viele Jahre stetig weiterentwickelt und steht dabei für seinen ganz eigenen, erfolgreichen Weg. Das hat mich sehr beeindruckt und umso mehr freue ich mich, künftig ein Teil dessen sein zu dürfen“, so der gebürtige Wiener.